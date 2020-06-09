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Haberler Spor Galatasaray’dan para dopingi

’dan para dopingi

’e verilen korona virüs salgını arasının bitmesine yakın sarı-kırmızılı yönetim, futbolcu ve teknik ekibe ödeme yaparak moral yüklemesi yaptı.

Galatasaray’dan para dopingi
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Süper Lig'in yeniden başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray yönetiminden kritik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonun belirleneceği son 8 maç öncesi futbolculara toplam 3.5 milyon Euro'luk ödeme yaptı. Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana naklen yayın ve maç günü gelirleri dahil birçok kaynaktan mahrum kalmasına rağmen oyunculara maaş ödemesi yapılacağı sözünü veren Mustafa Cengiz yönetimi, büyük fedakârlıklar sonucu 3.5 milyon Euro temin edip geçen hafta takıma dağıttı.

HAZİRAN'DA BİR ÖDEME DAHA
Sarı-kırmızılıların, bu hamlesinde, futbolcular ve teknik heyetin korona virüs pandemisi nedeniyle maaşlarında yüzde 15 kesinti yapmayı kabul etmeleri de büyük rol oynadı. 12 Haziran'da Süper Lig'in yeniden başlamasıyla beraber kulübün kasasına yeniden nakit para akışı gerçekleşmesi bekleniyor. Hesaplar tuttuğu takdirde haziran ayı sonuna dek futbolculara yeni bir ödeme daha yapılacak.

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