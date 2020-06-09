Göztepe’ye Avrupa ışığı

Trabzonspor'un UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi Göztepe'yi Avrupa için ümitlendirdi. Sarı-kırmızılılar eğer Trabzonspor'un CAS'a başvurusu olumsuz sonuçlanırsa ve Avrupa kupalarından men edilirse ligdeki 6. takım da UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.



TRABZON KUPAYI ALIRSA

Ligde 37 puanı olan Göztepe 6. sıradaki 43 puanlı Alanyaspor'un 6, 40 puanlı 7. sıradaki Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde. Beşiktaş ile aradaki puan farkı ise 10. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Antalyaspor kupayı kazanırsa bu takımlar hedefe ulaşabilecek ama Trabzon kupaya kaldırırsa ve Göztepe de ligi 6. sırada tamamlarsa 50 yıldır hasretini çektiği Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek. Kup yarı final ilk maçlarında Trabzon evinde F.Bahçe'yi 2-1, Alanya ise deplasmanda Antalya'yı 1-0 mağlup etmişti. İlk 2 takımın Şampiyonlar Ligi'nde sonraki 2 takım ile Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar Avrupa kupalarına gidebiliyor. Kupayı kazanan takım eğer Avrupa kupası vizesi almışsa lig sıralamasının en üstündeki takım Avrupa vizesi alabiliyor.



KALAN MAÇLAR

ALANYASPOR 43 PUAN: Başakşehir (D), Trabzon, Göztepe (D), A.Gücü (D), G.Saray, Antalya (D), Denizli, Konya (D). FENERBAHÇE 40 PUAN: Kayseri, Kasımpaşa (D), Y.Malatya, Göztepe, G.Birliği (D), Sivas, Beşiktaş (D), Ç.Rize. GÖZTEPE 37 PUAN:

Trabzon, Y.Malatya (D), Alanya, Ferenbahçe (D), A.Gücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D), Sivasspor.