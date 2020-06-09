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Haberler Spor Horoz’da yönetim indirim talep ediyor

Horoz’da yönetim indirim talep ediyor

Horoz’da yönetim indirim talep ediyor
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Yukatel Denizlispor'da yönetim oyunculardan fedakarlık istedi. Korona virüs salgını yüzünden maçlara çıkamayan ve gelirleri düşen yeşil-siyahlılar mali açıdan sıkıntıya girerken, kurmaylar futbolcularla indirim konusunda görüşmelere başladı. Profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, korona virüs sürecinin kulübü olumsuz yönde etkilediğini belirtti. "Hiçbir yerden para gelmiyor" diyen Fırat, "Mali açıdan kulübün iyi olduğunu söyleyemeyiz. Sadece otopark geliri var. Akar gelir için dezenfektan ve kolonya satışı yaparak para toplamaya çalışıyoruz. Kulübün borcu olduğu gibi futbolcuların da birikmiş alacağı var. Futbolcu arkadaşlarımızdan da alacakları konusunda indirim istiyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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