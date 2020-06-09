Kanarya sol virajda

Gelecek sezon transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, büyük sıkıntı yaşadığı sol bek mevki için transfer harekatı başlattı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan ve adı ezeli rakip Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım da takımdan gönderilecekler arasında. Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesini yenilemeyecek Kanarya'da; Caner Erkin, Asamoah ve N'Sakala'nın isimleri gündeme geliyordu. Sarı-lacivertlilerin, sol bek arayışını bilen Portekizli menajer Jorge Mendes, yönetimin kapısını kaliteli bir isimle çaldı. Mendes, İtalyan ekibi Napoli'nin gelecek yıl kadroda düşünmediği Faouzi Ghoulam'ı getirebileceğini iletti. Yönetimle temas kuran Mendes'in "Ghoulam, Cezayir Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemiyor. Oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz, Ghoulam'ı size getirebilirim" dediği öğrenildi.

ISLA TAKIMDAN AYRILACAK

Menajerlerden önce kulüplerle görüşmeyi prensip edinen yönetimin Mendes'e "Yeni hocamızı bekleyelim" yanıtı verdiği ancak diğer taraftan Napoli'ye oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Isla dün yaptığı açıklamada takmından ayrılacağını söyledi. Başarılı oyuncunun takımdan ayrılıp Boca'ya gideceği daha öncede konuşuluyordu.



7 SEZONDUR NAPOLİ'DE

Aslen Cezayirli olan Fransız doğumlu Faouzi Ghoulam, futbola Saint- Etienne'de başladı. 4 sezon yeşil-beyazlı formayı giydikten sonra 2013'te 5 milyon Euro karşılığında Napoli'ye giden 29 yaşındaki sol bek, 7 sezondur İtalyan ekibinde top koşturuyor. Bu sezon sadece 5 maçta görev alan Ghoulam, Cezayir Milli Takımı'nda 37 kez forma giyip 5 Oyuncu, 2017 yılında Cezayir'de yılın futbolcusu seçildi.