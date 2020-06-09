Kartal iki koldan

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta görüşmeler hız kazandı. Siyah-beyazlıların önüne son olarak Swansea'da forma giyen İngiliz oyuncu Tom Carroll'un ismi geldi. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği, istemesi durumunda bedelsiz olarak getirilebileceği menajerler tarafından iletilirken, yönetim son kararı Sergen Yalçın'a bıraktı. Kartal için bir başka iddia da Fransa'dan geldi. Fransız La Dauphine gazetesi bonservisi elinde olan Jimmy Cabot'un yeni takımını belirlemek için acele etmediğini yazdı. Gazete, Fransa Ligi takımları dışında Cabot'un Beşiktaş ve Hollanda Ligi'nden de tekliflerin olduğunu iddia etti.

47 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

FRANSIZ ekibiyle yollarını ayıracak olan Jimmy Cabot, profesyonel kulüp kariyerinde 202 resmi maça çıktı. Bu periyotta 23 gol atan, 24 de asist yapan kanat oyuncusu toplamda 47 gole doğrudan katkı sağladı.