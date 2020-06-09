KSK’ye potada müjde

ING Basketbol Süper Lig'inde koronavirüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden erken bitirilen sezonu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yeni sezonda Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Eurocup'la da görüşen KSK, beklenildiği gibi tercihini yeni sezon öncesi atılım yaparak daha cazip hale gelen FIBA organizasyonundan yana kullandı.

İMZALAR BU HAFTA ATILIYOR

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bitirilen sezonda hem ligde hem de Avrupa'da destan yazan Pınar Karşıyaka, Europe Cup'ta yarı finale yükselme başarısı göstermişti. KSK'nin, FIBA'yla imzaları bu hafta içi atacağı öğrenildi. FIBA organizasyonlarında üst üste 5. kez yer alacak Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki sezonunda boy gösterip çeyrek final oynamış, son iki sezon Avrupa Kupası'na gitmişti. Yeşil-kırmızılılar, yeni sezon öncesi Avrupa Kupası'nın salgın yüzünden ertelenen bu yılın Final Four maçlarına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ni Euroleague'den sonra kıta basketbolunun en iddialı organizasyonu haline getirmeyi hedefleyen FIBA, 50 bin Euro olan katılım payını Euroleague ve ULEB Eurocup'tan gelecek takımlar için 400 bin Euro'ya kadar yükseltmişti.