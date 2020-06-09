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Haberler Spor Nuri Şahin Fener’e doğru

Fener’e doğru

Nuri Şahin Fener’e doğru
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Sezon sonunda Werder Bremen ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nuri Şahin, kariyerine nasıl devam edeceğinin kararını verdi. 31 yaşında-ki milli yıldız Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor. Nuri Şahin, bu istediğini de sarı-lacivertlilerle paylaştı. Fener-bahçe cephesinden olumlu bir dönüş olması durumunda imza-ların en kısa süre içinde atılması bekleniyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da Nuri Şahin'in takıma katkı sağlayaca-ğını düşünüyor. Kısa süre içinde Nuri Şahin'e bir geri dönüş yapıl-ması bekleniyor. Nuri Şahin, bu sezon Bremen forması altında 17 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübe-li oyuncu bu maçlarda takımına 4 asistlik katkıda bulundu bulundu.

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