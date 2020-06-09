Son 5 maçta 3 galibiyet

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, korona virüs arası sonrası cuma günü lider Trabzonspor'la evinde oynayacağı ilk karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor. Göz- Göz, iki ekip arasında yapılan son 5 maçta Trabzonspor'u 3 kez yendi. İzmir ekibi, 2017-18 sezonunda 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de Trabzon'u seyircisiz maçta Bornova Stadı'nda 3-2 mağlup etti. Trabzon'daki rövanş ise golsüz bitti. Göztepe, geçen sezon Trabzonspor'u gurbette 2-1'lik skorla geçerken İzmir'de 3-1 kaybetti. Bu sezonun ilk yarısında yine Trabzon'da rakibi karşısına çıkan Göztepe, sahadan 1-0'lık zaferle ayrılmayı başardı.