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Haberler Spor Son 5 maçta 3 galibiyet

Son 5 maçta 3 galibiyet

Son 5 maçta 3 galibiyet
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, korona virüs arası sonrası cuma günü lider Trabzonspor'la evinde oynayacağı ilk karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor. Göz- Göz, iki ekip arasında yapılan son 5 maçta Trabzonspor'u 3 kez yendi. İzmir ekibi, 2017-18 sezonunda 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de Trabzon'u seyircisiz maçta Bornova Stadı'nda 3-2 mağlup etti. Trabzon'daki rövanş ise golsüz bitti. Göztepe, geçen sezon Trabzonspor'u gurbette 2-1'lik skorla geçerken İzmir'de 3-1 kaybetti. Bu sezonun ilk yarısında yine Trabzon'da rakibi karşısına çıkan Göztepe, sahadan 1-0'lık zaferle ayrılmayı başardı.

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