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Haberler Spor Süper Lig'de 27'nci haftanın hakemleri açıklandı

'de 27'nci haftanın hakemleri açıklandı

, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olan 'de 27. hafta hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de 27'nci haftanın hakemleri açıklandı

09.06.2020, 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,13:26

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olan Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

12 HAZİRAN CUMA:

21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 HAZİRAN CUMARTESİ:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 HAZİRAN PAZAR:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

15 HAZİRAN PAZARTESİ:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

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