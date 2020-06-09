Haberler Spor Süper Lig'de 27'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27'nci haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da yeniden başlatılacak olan Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı.

09.06.2020, 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,13:26