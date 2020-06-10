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Haberler Spor Akigo’da Burhan korkuttu

Akigo’da Burhan korkuttu

Akigo’da Burhan korkuttu
Giriş Tarihi: 10.6.2020

LİG maratonu öncesi TFF'den hazırlık maçı oynamak için izin alamayan Akhisarspor, kendi içinden çözüm buldu. Yeşil-siyahlılar, maç atmosferini yaşamak için Spor Toto Akhisar Stadı'nda hazırlık sınavına çıktı. Mevcut kadrodan oluşturulan iki farklı takım, aylar sonra formalarını sırtlarına geçirip 90 dakika kıran kırana maç yaptı. Aylardır sahalara hasret kalan Akigo'da takımın en golcü isimlerinden Burhan Eşer'in sert geçen maçta sakatlanması teknik heyeti korkuttu. Sol el başparmağı çatlayan tecrübeli golcünün oynamasına engel bir durum bulunmadığı, 21 Haziran'daki Altay maçında sahadaki yerini alabileceği öğrenildi. 35 yaşındaki Burhan, 24 lig maçının 21'inde banko görev yaptı, 1940 dakika sahada kaldı, 8 gol attı, 2 de asist yaptı.

KENAN MOLLA

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