Çakır gençlerle buluştu

FIFA kokartlı dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır, Altınordu Futbol Akademisi'nin konuğu oldu. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret eden tecrübeli hakem, Altınordulu minik futbolcularla deneyimlerini paylaştı. Cüneyt Çakır, "Futbol bir hata oyunudur. Futbolu izleyenler herkesi affedebilirler ama hakemin yaptığı hatayı affetmezler. Çünkü onlara göre hakem hata yapmamalı. Ama hakem de bir insan ve hata yapabilir. Ülke olarak en büyük sorunumuz saygı. Tek amacımız Türk futbolunu en ileri noktaya getirmek. Umarım bu da sizin gibi güzel oyuncu arkadaşlarımız sayesinde ileride olacak. Benim çok büyük umudum var" dedi.