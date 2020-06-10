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Cim-Bom’a Diagne müjdesi

Cim-Bom’a Diagne müjdesi
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Geçtiğimiz sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte sadece 6 ay boyunca forma giyebilen Senegalli yıldız oyuncu, 10 gollük performans gösterebilmişti. Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı.

SEZON SONUNDA GERİ DÖNECEK
Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet oyuncusunun, yapılacak diğer acil transferlere kaynak oluşturması için satılması planlanıyordu. İddialara göre Championship ekibi Notthingham Forest'in ardından yine aynı ligde yer alan Leeds United Senegalli yıldıza talip oldu. Leeds'in Premier Lig'e yükselmesi halinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.

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