  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Gençler fena yakalandı

Gençler fena yakalandı

Gençler fena yakalandı
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve hayatı olumsuz etkileyen korona virüsü salgını henüz ortadan kalkmamışken, Çin 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın altı futbolcusu, akılalmaz bir sorumsuzluğa imza attı. Ülkede devam eden korona virüs önlemlerini hiçe sayan altı futbolcu, maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını çiğneyerek içki içmeye gitti. Olayın duyulmasının ardından Çin Futbol Federasyonu, altı futbolcuya altı ay milli takımdan men cezası verdi. Korona virüsü önlemlerini hiçe saydıkları için cezalandırılan futbolcuların isimleri ise açıklanmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençler fena yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA