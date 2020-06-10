Gençler fena yakalandı

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve hayatı olumsuz etkileyen korona virüsü salgını henüz ortadan kalkmamışken, Çin 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın altı futbolcusu, akılalmaz bir sorumsuzluğa imza attı. Ülkede devam eden korona virüs önlemlerini hiçe sayan altı futbolcu, maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını çiğneyerek içki içmeye gitti. Olayın duyulmasının ardından Çin Futbol Federasyonu, altı futbolcuya altı ay milli takımdan men cezası verdi. Korona virüsü önlemlerini hiçe saydıkları için cezalandırılan futbolcuların isimleri ise açıklanmadı.