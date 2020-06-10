Göztepe’nin imha planı

Süper Lig'de korona virüs tedbirleri nedeniyle ara verilen sezona Cuma günü İzmir'de Trabzonspor maçıyla başlayacak olan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, rakibi imha planını hazırladı. Yeniden başlayacak sezona 37 puanla 8. sırada girecek olan sarı-kırmızılılar, averajla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibini İzmir'de yenerek Avrupa kupaları için umudunu arttırmak istiyor. Trabzonspor'da Norveçli golcü Sörloth 19 gole ulaşarak liderlik koltuğuna otururken, Nwakaeme 10 gol ve Ekuban 3 gol attı. Bordo- mavili ekibin yıldızları toplamda 32 gole ulaşırken Göztepe Teknik Direktörü Palut, Karadeniz ataklarına karşılık savunmasına çok güveniyor.

GÖZLER ALPASLAN'DA

Sörloth'u Titi ile kilitlemeyi hedefleyen Palut, Alpaslan'a da Nwakaeme'yi durdurma görevini verdi. Trabzonspor'un orta alanında forma giyen Sosa da takımına 6 golle katkı yaparken Arjantinli futbolcuyu ise orta alanda Soner etkisiz hale getirecek.



MAÇIN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK

Göztepe'nin Trabzonspor ile cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı maçı Adana bölgesi hakemi Zorbay Küçük yönetecek. Göz-Göz, Küçük'ün düdük çaldığı 2 maçta da kazanamazken 1 beraberlik, bir yenilgi aldı. Trabzon ise Küçük'ün yönettiği 3 maçı da kazandı. Cuma günkü F.Bahçe-Kayseri maçını Atilla Karaoğlan, cumartesi günkü Beşiktaş-Antalya maçını Ümit Öztürk, pazar günkü Rize-G.Saray maçını Y.Kemal Uğurlu ile pazartesi günkü Sivas-Denizli maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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