Hasret bitiyor

Yarış severlerin başlamasını dört gözle bekledikleri yarışların startı bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda verilecek. 20 Mart'ta korona virüs nedeniyle ara verilen yarışlar 82 gün sonra sıkışık bir programla devam edecek. İlk gün gündüz İstanbul'da gece de Elazığ'da yarış yapılacak. 11 Haziran'da gündüz Ankara 75. Yıl, gece ise İzmir Şirinyer Hipodromları nal sesleriyle çınlayacak. Yapılamayan kısa vade ve açık yarışların takviminde yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Her gün en az 8 çoğu zaman da 2 altılının müşterek bahislerde yer alabilmesini teminen 9 ve 10 koşulu programlar düzenlenecek. Araya rağmen idmanlarını aksatmayan atların formunu koruyabilmeleri için sabah karanlığında yapılan çalışmalara ise hız verildi.

İLK ETAPTA SEYİRCİSİZ

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yarışlarla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ve salgın ile ilgili tüm önlemlerin alındığını açıkladı. TJK ayrıca yarışların ilk etapta seyircisiz olacağını bildirdi.

ERGUN ONARIR