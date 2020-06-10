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Horoz’da Oğuz sancısı

Trabzon’dan sonra G.Saray ve Beşiktaş’ın da istediği defans oyuncusu yeşil-siyahlıların yaptığı iki senelik teklifi nazikçe geri çevirdi.

Horoz’da Oğuz sancısı
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Yukatel Denizlispor'da, Oğuz Yılmaz sancısı yaşanıyor. Sezon bitiminde söz-leşmesi sona erecek stoper Oğuz Yılmaz'a, Trabzonspor'dan sonra Galatasaray ve Beşiktaş da talip oldu. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki defans oyuncunun İstanbul'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Denizlispor'un da görüşme halinde olduğu Oğuz'la Sivas ve Başakşehir'in de ilgilendiği ileri sürüldü.

BAŞKAN ÇETİN ISRARCI

Geçen sezon devre arasında Balıkesirspor'dan Denizlispor'a transfer olan tecrübeli oyuncu ilk senesinde yeşil-siyahlılarla 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu yıl ise 20 Süper Lig maçına çıkan Oğuz, 1753 dakika görev aldı. Başkan Ali Çetin'in Oğuz'u bırakmak istemediği ve futbolcuyla görüşmelerini ısrarlı bir şekilde sürdürdüğü kayde-dildi. Yeşil-siyahlı yöneti-min 2 senelik yaptığı teklifi az bulan ve sezon sonunda ayrılmayı kafasına koyan Oğuz'un, yöne-timin teklifini nazikçe reddettiği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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