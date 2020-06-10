Kadınlar Ligi’nde şampiyon Chelsea

İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Kadın Süper Ligi'nin sonlandırılmasına ve Chelsea'nin şampiyon ilan edilmesine karar verdi. Premier Lig'de şampiyonluğa giden Liverpool ise, bu kararla Kadınlar Süper Ligi sonuncusu olarak küme düştü. Süper Lig, korona pandemisi sebebiyle Mayıs ayında askıya alınmıştı. Şampiyon maç başına alınan puana göre belirlendi. Lig durdurulduğu sırada eksiği bulunan Chelsea, lider M.City'nin gerisinde 2. sırada bulunuyordu. Arsenal 3. sırada kalarak Şampiyonlar Ligi'ni kaçırırken Liverpool lig sonuncu olarak bir alt lige düştü. Liverpool'un Süper Lig'deki yerini A.Villa alacak.