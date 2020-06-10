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Karşıyaka’da pozitif vaka

KSK’nin yaptırdığı KOVID-19 testinde bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı, idman ertelendi.

Karşıyaka’da pozitif vaka
Giriş Tarihi: 10.6.2020

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın geçtiğimiz gün yaptırdığı KOVID-19 testinde, bir futbolcusunda pozitif vaka çıktı. Kurmaylar önlem amaçlı çalışmaları 1 gün ertelerken, tesisleri dördünce kez dezenfekte işlemi yaptırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, antrenörlerimiz, destek ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız için Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sağlık ekipleri tarafından KOVID-19 tanı testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ilk test sonucunda bir futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır.

GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI
Futbolcumuzun sağlık durumu takip altına alınmış, kendisi izole edilmiş ve gerekli ileri tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır. Takımımızın bugün için programlanmış antrenmanı önlem olarak iptal edilmiştir."

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