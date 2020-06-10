Karşıyaka’da pozitif vaka

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın geçtiğimiz gün yaptırdığı KOVID-19 testinde, bir futbolcusunda pozitif vaka çıktı. Kurmaylar önlem amaçlı çalışmaları 1 gün ertelerken, tesisleri dördünce kez dezenfekte işlemi yaptırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, antrenörlerimiz, destek ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız için Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sağlık ekipleri tarafından KOVID-19 tanı testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ilk test sonucunda bir futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır.

GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI

Futbolcumuzun sağlık durumu takip altına alınmış, kendisi izole edilmiş ve gerekli ileri tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır. Takımımızın bugün için programlanmış antrenmanı önlem olarak iptal edilmiştir."