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Haberler Spor Kartal’da operasyon başlıyor

’da operasyon başlıyor

Kartal’da operasyon başlıyor
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Yaklaşık 3 aylık süreçte herhangi bir gelir elde edemeyen takımlar arasında yer alan Beşiktaş'ta yönetim, yeni yol haritasını belirledi. Transferden sorumlu yönetici ve Beşiktaş Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, takımda kontratı bitecek oyuncular ve yeni takviyeler konusundaki resmi çalışmalarını sezon sonuna bırakma kararı aldı. Kara Kartal'da sezon sonunda; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'ın kontratları bitecek. Ek olarak; Rebocho, Diaby, Elneny ve Boateng'in de kiralık kontratları sona erecek. Bu 7 futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yapacak olan Torunoğulları, ayrıca kadroda düşünülmeyen isimlerde belirlenecek.

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