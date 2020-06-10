Manisa FK’ya test

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK lig hazırlıklarını ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde kuvvet antrenmanıyla güne başlayan takım, daha sonra gerçekleştirdiği 5'e 2 pas çalışması ve aerobik dayanıklılık parkuruyla antrenmanı tamamladı. Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına hafta sonunda yeniden başlayan Manisa'da futbolcular, dün sabah Muradiye Karaali Spor Tesisleri'nde dört grup halinde laktat testine tabi tutuldu.

MASKELİ ANTRENMAN

MANİSA Futbol Kulübü'nde, teknik ekip tedbiri elden bırakmıyor. Takıma sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalar yaptıran teknik direktör Cihat Arslan ve yardımcıları sahaya maskeyle çıkarak hem kendileri hem de futbolcular için önlem aldı.

CÜNEYT HASÇELİK