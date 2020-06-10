Mekik’te Atatürk Stadyumu hamlesi

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kızılcabölükspor, kalan maçlarını Atatürk Stadı'nda oynamak için Denizlispor Kulübü'ne başvurdu. Teknik direktör Ali Yalçın, sentetik sahalarda antrenman ve maç yapmanın sporcu sağlığı açısından çok zor bir durum yaratacağı için böyle bir girişimde bulunduklarını anlattı. Antrenmanları sentetik çim olan Şirinköy Stadı'nda yapacaklarını açıklayan Yalçın, "Antrenmanlar için doğal çim olan Doğan Seyfi Atlı Stadı, maçlar için de Atatürk Stadı'nı düşünüyoruz. Konuyu başkanımız Osman Duran'a ilettik. Kulübümüz Denizlispor'a konuyu yazılı olarak iletti. Temmuz sıcağında sentetik sahada antrenman ve maç futbolculara çok sıkıntı yaratır" dedi. Mekik, 15 Haziran'da toplanıp, 17 Haziran'da çalışmalara başlayacak.

SEBAHATTİN ALP