Nazilli’de topbası tarihi 12 Haziran

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hedefleyen Nazilli Belediyespor, korona virüs salgını yüzünden durdurulup 18 Temmuz'da yeniden başlayacak ligin hazırlıklarına 12 Haziran Cuma günü başlayacak. Siyah-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, antrenmanlar başlamadan önce yarın korona virüs testinden geçecek. Nazilli, hazırlık periyodunda tesislerinde kamp yapacak. Zor bir sürecin kendilerini beklediğini belirten teknik direktör Yavuz İncedal, "Uzun bir süre sahalardan uzak kaldık. Oyuncularımız kendi imkanları ile çalıştılar ama biz tekrar 3 aylık boşluktaki dejenerasyonaları kapatmaya çalışacağız. Hızlandırılmış şekilde idmanlarımızı yapacağız. Ligde kalan 6 maçımızda puanları toplayarak Play-Off'a kalacağız" dedi.

İHSAN KARATAŞ