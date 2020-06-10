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Haberler Spor Vietnam’da maçlarda tribünler doldu taştı

’da maçlarda tribünler doldu taştı

Vietnam’da maçlarda tribünler doldu taştı
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Bugüne kadar 328 vakaya rastlanan ve korona virüsü kaynaklı herhangi bir ölüm yaşanmayan Vietnam'da, Avrupa'nın futbol tutkunlarını kıskandıracak görüntüler çıkarken Nam Dinh şehrindeki 30 bin kişilik Thien Truong Stadyumu neredeyse tamamen doluydu. Sıkı tedbirlerin alındığı maçta taraftarlar maskeleriyle tribündeki yerlerini alırken konuk ekip Viettel The Cong deplasmanda Nam Dinh FC'yi 2-1 mağlup etti. Viettel kaptanı Que Ngoc Hai stadyumu dolu gördükleri için çok mutlu olduğunu belirtirken, "Virüsle çok iyi mücadele ettik ve bu ortamı yakaladık" dedi.

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