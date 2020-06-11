Denizlispor’dan açık teşekkür

Denizlispor yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün başarısı için bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan Büyükşehir Belediyesi ile odalara teşekkür mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu görüşlere yer verildi: "Pandemi sürecinde de bu desteklerini sürdürerek bize güç veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve DTO Yönetim Kuruluna, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve DTB Yönetim Kuruluna, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memeişoğlu ve DENİB Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz."