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Haberler Spor Eski dostlar rakip olacak

Eski dostlar rakip olacak

Eski dostlar rakip olacak
Giriş Tarihi: 11.6.2020

Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesinde geri sayım başlarken futbolcular da uzun süren aranın ardından sahaya dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Başakşehirspor'dan kiraladığı Soner Aydoğdu, yarın 5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'a rakip olacak. 2013-2016 yılları arasında Trabzon'da görev yapan yıldız futbolcu hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Soner gibi bordo- mavili takımın formasını giyen Serdar Gürler de 2014-2015 sezonunda formasını giydiği Trabzonspor'u yeneceklerini ve en büyük dileğinin de bu maçta gol atmak olduğunu söyledi.

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