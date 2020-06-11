Eski dostlar rakip olacak

Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesinde geri sayım başlarken futbolcular da uzun süren aranın ardından sahaya dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Başakşehirspor'dan kiraladığı Soner Aydoğdu, yarın 5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'a rakip olacak. 2013-2016 yılları arasında Trabzon'da görev yapan yıldız futbolcu hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Soner gibi bordo- mavili takımın formasını giyen Serdar Gürler de 2014-2015 sezonunda formasını giydiği Trabzonspor'u yeneceklerini ve en büyük dileğinin de bu maçta gol atmak olduğunu söyledi.