Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi teknik heyet, futbolcu ve idari kadroya yapılan son koronavirüs testlerinin sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de futbol A Takımı'na yapılan koronavirüsü testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.

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