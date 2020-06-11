  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları belli oldu!

'de test sonuçları belli oldu!

Kulübü, 'in 27. haftasında oynanacak olan maçı öncesi teknik heyet, futbolcu ve idari kadroya yapılan son testlerinin sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları belli oldu!

11.06.2020, 12:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,12:48

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi teknik heyet, futbolcu ve idari kadroya yapılan son koronavirüs testlerinin sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de futbol A Takımı'na yapılan koronavirüsü testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" denildi.

Göztepe'de futbolcular ve görevlilere Kovid-19 testi yapıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA