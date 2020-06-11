Göz-Göz beton örecek

Trabzonspor kaleci Beto'dan çektiği kadar kimseden çekmedi. Türkiye kariyerinde Göztepe formasıyla Fırtına'ya karşı 5 karşılaşmaya çıkan Beto, 2 penaltı kurtarırken 4 topu çizgiden çıkardı, 38 şutun 31'ini kurtarıp 9 yüzde yüzlük golü önledi. Göztepe Beto'nun kaleyi koruduğu maçlarda Trabzonspor karşısında son 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alırken sadece bir kez yenildi.

TRABZONSPOR'UN KABUSU OLDU

Göztepe'nin Trabzon'dan 5 maçta 10 puan çıkardığı maçlarda Beto kalesinde devleşti. Göz- Göz, 2017-2018 sezonunda 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de cezası nedeniyle taraftarından yoksun oynadığı maçta Trabzonspor'u Bornova Stadı'nda 3-2 mağlup etti. Trabzon'daki rövanş karşılaşması ise golsüz sona erdi.

SON MAÇTA YİNE ŞOV YAPMIŞTI

Göztepe, geçen sezon Trabzonspor'u bu kez deplasmanda 2-1 mağlup ederken İzmir'deki maçı 3-1 kaybetti. Beto'nun görev yaptığı maçlarda Göztepe hanesine 10 puan yazdırırken rakibe önemli kayıplar verdirdi. Göztepe Beto'nun yine kalesinde yıldızlaştığı bu sezon deplasmandaki maçı ise Jerome'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.



GÖZTEPE'Yİ ÇOK SEVİYOR

Kariyerinde Sevilla, Porto ve Sporting Lizbon'da tarihi başarılara imza atan Portekiz Milli Takımı'nda da uzun süredir kaleyi koruyan Beto Avrupa kupalarında 4 kez şampiyonluk yaşayan tek kaleci. Göztepe'yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren kaptan Beto, "Bu takımın yeri Avrupa kupaları olmalı. Biz son düdüğe kadar Göztepe'yi üst sıralara taşımak için elimizden geleni yapacağız" diyor.