G.Saray’a Belhanda ilacı

Galatasaray'da Younes Belhanda ile yollar ayrılıyor. 3.5 milyon Euro'ya yaklaşan yıllık ücretine rağmen '10 numara'nın hakkını bir türlü veremeyen Belhanda için kapı nihayet açıldı. Teknik direktörlüğünü Razvan Lucescu'nun yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Faslı yıldız için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açacağı iddia edildi. Fas basınındaki haberlere göre Al Hilal; kontratı Haziran 2021'de bitecek bu oyuncu için ilk planda Cim-Bom'a 8 milyon Euro önerecek.

HER ŞEY SEZON SONUNDA

Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Faslı oyuncu ile ilgili, "Belhanda için cazip teklifler geliyor. Yönetime ilettik, sezon sonunda görüşelim dediler. Şimdi tamamen lige ve şampiyonluğa konsantre olduk" diye konuştu.