Gürsel Aksel’de tatlı telaş var

Göztepe Stadı Trabzonspor maçına hazır. Statta pandemi sürecinde oynanacak maçlarda geniş sağlık önlemleri alınacak. Göztepe Kulübü Başkan Yardımcısı Talat Papatya, "Uzun bir süreden beri TFF Sağlık Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Şuanda gönül rahatlığıyla maçlarımızı burada oynarız. Kalan 8 maçın 5'i İzmir'de. Bu büyük bir avantaj. Tabii ki 95 yıl beklediğimiz stadımızda sadece 3 maç oynadık. Ve kalan maçlarda taraftarımız yanımızda olamayacak. Onun burukluğu var ancak biz de ligde elimizden geleni yapacağız" dedi.