Horoz’da deprem

Horoz'da da mali tablo farklı değil. Futbolcuların transfer taksitleri ve maçbaşları ödemeleri yeşil-siyahlı yönetimi kara kara düşündürüyor. Sivas deplasmanı için 50 kişilik uçak tutan başkan Ali Çetin ve kurmaylarının acilen THY'ye 25 bin Euro (Yaklaşık 200 bin TL) ödeme yapmaları gerekiyor.

BAŞKAN ÇETİN ŞAŞIRTTI

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Nisan ayının son haftası ve Mayıs ayının başında yaptığı açıklamalarda futbolculara 5 milyon TL'lik ödeme yaptıklarını söylemişti. Yeşil-siyahlı yönetime yakın çevrelerden alınan bilgiye göre Denizlispor'da son iki ayda futbolculara sadece 1 milyon TL'lik bir ödeme yapıldığı öğrenildi. Parasal konularda sıkıntı yaşayan, Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak ve Madou Barrow'u ödeme yapmadığı için kaybeden Horoz'da, yeni tehlike kapıda. Oyuncularını elden kaçırmak istemeyen yönetim, para arıyor. Yabancı oyunculara olan borçlar nedeniyle FIFA'dan yeni sezon öncesi Yukatel Denizlispor'a transfer yasağı geleceği konuşuluyor. Kolonya ve dezenfektan satışında fiyaskoya uğrayan yönetimin, maddi sıkıntılar nedeniyle kente çağrıda bulunduğu ve destek için söz aldığı gelen haberler arasında.



DENİZLİSPOR İLKİ BAŞARACAK

Yukatel Denizlispor, Sivasspor'un iç sahadaki yenilmezlik unvanını son vermek istiyor. Bu sezon sahasında 13 maça çıkan Yiğidolar, 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, yenilgi yüzü görmedi. Horozlar ise dış sahada ligin başarılı takımlarından biri oldu. Yeşil-siyahlılar gurbette mücadele ettiği 13 karşılaşmada 17 puan topladı. Ege ekibi deplasmanda Antalyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u yenerken, Göztepe, Kayserispor, Ankaragücü, Konyaspor ve Fenerbahçe'yle de berabere kalıp rakiplerinden puan kopardı. Eski takımı Sivasspor'a karşı duygusal bir maça çıkacağını ifade eden teknik direktör Bülent Uygun, "Uzun zamandır futboldan uzak kaldık, iyi bir çıkış yakalamıştık. Son 3 maçta 7 puan toplamıştık. Biz yolumuza devam edeceğiz. Denizlispor olarak formdayız, iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

ÜMİT YÖNEY