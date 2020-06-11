Karlı anlaşma

Korona virüs sürecinden dolayı UEFA ardı ardına kararlar almaya devam ediyor. Daha önce almış olduğu kararları revize eden UEFA, son kararını İstanbul'da Ağustos ayında yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili verdi. Seyircisiz oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alan UEFA, finale talip olan Almanya, İspanya ve Portekiz arasındaki seçimini yaptı ve büyük finali Portekiz'de seyircisiz olarak oynatmaya karar verdi.

KARAR 17 HAZİRAN'DA

Lizbon'da oynanacak olan finalin 4'lü final olması beklenirken, UEFA konu hakkındaki kararını 17 Haziran'da duyuracak. TFF ile yaptığı görüşmede "onay" aldıktan sonra harekete geçen UEFA, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Türkiye'ye verdi ve bu final maçı da seyircili olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



TURİZM VE REKLAM KATKISI ÇOK OLACAK

2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bazı maçları Rusya'da oynanacaktı ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi finalinin de aynı yıl içerisinde Rusya'da oynanacak olması teknik prosedürler açısından doğabilecek dezavantajları da ortadan kaldırdı. Türkiye açısından korona virüs sürecinde oluşan olumsuz durum bir anlamda avantaja çevrilerek 2021 yılında seyircili Şampiyonlar Ligi finalinin ülkeye katacağı turizm ve reklam katkısı çok daha farklı bir boyutta olacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir de konu hakkında yaptığı açıklamada, "UEFA ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor ve hiç kimse merak etmesin, bizim açımızdan en karlı anlaşmayı yapacağız, her şey daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.