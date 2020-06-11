Mustafa ve Zeki tamam

Yukatel Denizlispor, iç transferde yeni sezon için Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'yla el sıkıştı. İç transferde mukaveleleri bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan yönetimin ilk olarak Mustafa ile masaya oturduğu ifade edildi. Başkan Ali Çetin, yapılan görüşmede deneyimli oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Mustafa'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki oyuncu, 22 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Mustafa ile el sıkışan kurmaylar, Zeki Yavru'yu da ikna etti. Lig ve kupada 27 maçın 25'inde ilk 11'de görev yapan 29 yaşındaki defans oyuncusu, 3 asist yaptı.