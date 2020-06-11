Nefes kesen maraton

Süper Lig'de kalan 8 maçta Trabzonspor ve Galatasaray 5'er, Başakşehir ve Sivasspor ise 4'er deplasman maçına çıkacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, lig ikincisi Başakşehir ile 29. haftada, lider Trabzonspor ile de 30 haftada İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu maçlar belki de yarışın kilidini çözecek. Fikstür olarak oldukça avantajlı gözüken Sivasspor ise kalan 8 maçlık periyotta üstündeki takımların hiç birisiyle karşılaşmayacak, genelde orta sıralarda ve ligde kalma mücadelesi veren takımlara rakip olacak. Trabzonspor Göztepe, Alanya, Galatasaray, Denizli ve Kayseri gibi zorlu deplasmanlarda galibiyet arayacak.