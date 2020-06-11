Şampiyon biz olacağız

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de hasretin bitmesine sadece bir gün kaldı... 4 takımın sürdürdüğü şampiyonluk yarışında ateş 89 gün sonra yarın iki maçla oynanacak. Zorlu mücadele öncesi zirvenin kare ası olan Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un başkanları oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Farklı bir formatla, farklı bir ortamda lige başlayacaklarını dile getiren kulüp başkanları, "Dileriz sağlıkla bu süreci atlatıp hak edenin mutlu sona ulaşmasıdır. Tabii ki zor bir dönem. Asıl sorun psikolojik olacak" dediler.

"DIŞ ETKENLER HAKİM OLMASIN"

26. haftayı 53 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Futbolu çok özledik. Kalan 8 haftaya lider olarak başlıyoruz. Dilerim lider olarak bitiririz. Tüm futbolcuların inanç ve motivasyonları üst düzeyde. İnşallah bu 8 haftalık periyotta hak edenin kazanacağı, dış etkenlerin hakim olmayacağı maçlar oynanır. Oyuncularımız iyi çalıştı. Fizik, güç ve performans olarak rakiplerin bir adım önündeyiz. Hedefimiz şampiyon olmak ve Trabzonluları mutlu etmek" diye konuştu.

"EN GÜÇLÜ ADAY BAŞAKŞEHİRDİR"

Trabzonspor ile aynı puanda ikinci sırada yer alan Başakşehirspor'un başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Ligde bir ve ikinci devre bitti, sanki yeni bir sezon başlıyor. Bütün takımlar uzun zamandır hazırlık içinde. Herkes önlemlerini aldı. Umarım ki en ufak bir hastalık ve sakatlık olmaz. Herkese başarılar dilerim. Bizden daha kötü durumdaki ülkelerde futbol başladı. Almanya'da olduğu gibi. Bizde de ligleri devam ettirerek doğru karar alındı. İnşallah bu önlemlerle en ufak bir sorun yaşamadan ligi bitiririz. Başakşehir yarışın en iddialı takımıdır. Oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Başaracağız" dedi.

GALATASARAY'DA HEDEF 23

Ligin 26. haftasını 50 puanla üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'da ise ikinci başkan Abdürrahim Albayrak, "Bu şampiyonluk bizim için çok değerli olacak. Hedefimiz üst üste 3. kez olmak üzere 23. kez şampiyonluk. Bunu sezon başından beri söylüyoruz. Bu yoldaki en büyük şansımız teknik direktörümüz Fatih Terim. Tecrübesiyle bu final haftalarının nasıl oynanacağını iyi bilir ve oyuncularına da aktarır. Ayrıca takımda şampiyonluk gören çok oyuncumuz var. Bu büyük bir avantaj. Başkanımız için şampiyon olacağız. Sıkıntısız, sağlıklı şekilde sezonun tamamlanmasını bekliyor, hak edenin kazanmısını istiyoruz" dedi.

"SİVASSPOR BU FIRSATI KAÇIRMAYACAK"

Tarihinde ilk kez şampiyonluğa bu kadar yakın olan Sivasspor'da ise başkan Mecnun Odyakmaz, "Sağlıklı bir 8 hafta diliyorum. İnşallah hiçbir takım bu sürede sağlık problemi yaşamaz. Biz Sivas olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. Önümüzde ciddi bir avantaj var. Şehir olarak şampiyonluğa kilitlendik. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Fikstür avantajımız var, bunu başaracak bir kadroya sahibiz. Ekonomik açıdan da dönüş önemli. 8 hafta sonunda kalan alacaklarımızı da tahsil etme şansı bulacağız. İnşallah herkes için hayırlısı olur" dedi.



SELÇUK'UN 14. KUPA HEDEFİ

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, kariyerinde 8 sezonda 14. kupayı kaldırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekibin yönetiminin önümüzdeki sezon sportif direktörlüğe getirmeyi hedeflediği 35 yaşındaki futbolcu Galatasaray kariyerinde 8 sezonda 5 lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. İstanbul ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final coşkusu yaşamıştı.