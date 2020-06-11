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Haberler Spor Süper Lig maçlarıyla ilgili sürpriz gelişme!

maçlarıyla ilgili sürpriz gelişme!

Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan yapılan açıklamaya göre, maç öncesi canlı yayınlarla başlayan  analizleri, karşılaşmaların bitmesiyle beraber şifresiz olarak sürecek. 'de 27'nci hafta cuma günü başlıyor.

Süper Lig maçlarıyla ilgili sürpriz gelişme!

11.06.2020, 12:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,12:42

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ara verilen Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Yayıncı kuruluş maçlarla ilgili yeni bir detayı paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ara verilen Süper Lig, 27. hafta mücadeleleriyle futbol severlerle yeniden buluşuyor.

Heyecan dolu şampiyonluk yarışından alt sıralardaki nefes kesen mücadelelere kadar her maçı merakla beklenen Süper Lig'e özlem, 12 Haziran Cuma günü sona eriyor.

Maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol şöleni, karşılaşmaların bitmesiyle beraber şifresiz olarak sürecek.

Maç önü özel yayınlar, teknik direktörlerin basın toplantıları, futbolcuların maç sonu röportajları ve çok daha fazlası, beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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