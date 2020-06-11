Haberler Spor Süper Lig maçlarıyla ilgili sürpriz gelişme!

Süper Lig maçlarıyla ilgili sürpriz gelişme!

Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan yapılan açıklamaya göre, maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol analizleri, karşılaşmaların bitmesiyle beraber şifresiz olarak sürecek. Süper Lig'de 27'nci hafta cuma günü başlıyor.

11.06.2020, 12:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,12:42