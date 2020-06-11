Süper Lig'de perde açılıyor! Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta?

Türkiye'de koronavirüs salgının gözükmesiyle birlikte, maçlar seyircisiz oynanmaya ardından da ertelenmeye gitti. Süper Lig heyecanı yarım kaldı. Tüm gözler ligin başlama kararını açıklaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi ve Süper Lig heyecanı yarın kaldığı yerden devam edecek. Lig, Göztepe ve Trabzonspor maçıyla açılışı yapacak. İki efsane kulübün maçı seyircisiz oynansa da maç heyecanı doruğa çıkacak.

Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe, daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabildi. Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor, daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebildi. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe Trabzonspor hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte detaylar...

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ SAATTE OYNANACAK?

Süper Lig 27. hafta Göztepe Trabzonspor maçı 12 Haziran 2020 Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Göztepe Trabzonspor maçı 12 Haziran 2020 Cuma günü beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Ligin 27. haftasında karşılaşacak olan Göztepe Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Zorbay'ın yardımcıları ise Hakan Yemişke ve Kamil Çetin olacak.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ

Koronavirüs salgını nedeniyle TFF'nin aldığı karar göre, Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanacak.