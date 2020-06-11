  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Süper Lig'de perde açılıyor! Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta?

'de perde açılıyor! maçı ne zaman? Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor ?

Koronavirüs salgını nedeniyle 'de maçlar önce seyircisiz oynanmış, ardından da ara verilmişti. Vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte, Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Lige verilen aranın ardından açılışı ve yapacak. Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe Trabzonspor hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor ? İşte detaylar...

Süper Lig'de perde açılıyor! Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta?

11.06.2020, 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,13:38

Türkiye'de koronavirüs salgının gözükmesiyle birlikte, maçlar seyircisiz oynanmaya ardından da ertelenmeye gitti. Süper Lig heyecanı yarım kaldı. Tüm gözler ligin başlama kararını açıklaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi ve Süper Lig heyecanı yarın kaldığı yerden devam edecek. Lig, Göztepe ve Trabzonspor maçıyla açılışı yapacak. İki efsane kulübün maçı seyircisiz oynansa da maç heyecanı doruğa çıkacak.

Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe, daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabildi. Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor, daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebildi. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe Trabzonspor hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte detaylar...

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ SAATTE OYNANACAK?

Süper Lig 27. hafta Göztepe Trabzonspor maçı 12 Haziran 2020 Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Göztepe Trabzonspor maçı 12 Haziran 2020 Cuma günü beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Ligin 27. haftasında karşılaşacak olan Göztepe Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Zorbay'ın yardımcıları ise Hakan Yemişke ve Kamil Çetin olacak.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ

Koronavirüs salgını nedeniyle TFF'nin aldığı karar göre, Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'de perde açılıyor! Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA