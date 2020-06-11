Trabzon’da Sörloth sevinci

Yarın İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'tan müjdeli haber geldi. Lige verilen aranın ardından ülkesi Norveç'e gittikten sonra 22 Nisan'da Trabzon'a dönen futbolcu 14 günlük karantinanın ardından çalışmalara başlamıştı. Ayağında kapsül zedelenmesi bulunan Sörloth'un zaman zaman meydana gelen ağırları nedeniyle kuvvet çalışmalarına ağırlık verilmişti.

NDİAYE BELLİ DEĞİL

Takımdan ayrı olarak kendisine verilen program dahilinde çalışan Norveçli'nin durumunun iyi olduğu ve Göztepe maçında ideal kadroda maça başlayacağı bildirildi. Hafif sakatlıkları olan Sosa ve Novak'ın da durumlarının iyi olduğu Badou Ndiaye'nin durumun ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.



HÜSEYİN ÇİMŞİR İLK 11'İ BELİRLEDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yarınki Göztepe maçında Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth oluşan bir kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.