Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu!

Trabzonspor, corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.
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