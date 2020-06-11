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Haberler Spor Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu!

'da test sonuçları belli oldu!

, test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu!

11.06.2020, 17:14 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020,17:27

Trabzonspor, corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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