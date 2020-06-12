  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Avrupa’da futbol heyecanı başlıyor

Avrupa’da heyecanı başlıyor

Avrupa’da futbol heyecanı başlıyor
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen Avrupa'nın en büyük futbol ülkeleri İspanya, İngiltere, İtalya ile birlikte Türkiye'de de heyecan yeniden başlıyor. İspanya'da 11 Haziran'da, Türkiye'de 12 Haziran'da, İngiltere'de 17 Haziran'da ve İtalya'da 20 Haziran'da maçlar seyircisiz olarak yeniden başlayacak. Şimdiye kadar sadece Almanya'da 16 Mayıs'ta ligler başlamışken Fransa'da ise ligler tescil edildi ve 12 puan farkla liderlik koltuğunda bulunan PSG şampiyon ilan edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa’da futbol heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA