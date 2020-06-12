Avrupa’da futbol heyecanı başlıyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen Avrupa'nın en büyük futbol ülkeleri İspanya, İngiltere, İtalya ile birlikte Türkiye'de de heyecan yeniden başlıyor. İspanya'da 11 Haziran'da, Türkiye'de 12 Haziran'da, İngiltere'de 17 Haziran'da ve İtalya'da 20 Haziran'da maçlar seyircisiz olarak yeniden başlayacak. Şimdiye kadar sadece Almanya'da 16 Mayıs'ta ligler başlamışken Fransa'da ise ligler tescil edildi ve 12 puan farkla liderlik koltuğunda bulunan PSG şampiyon ilan edildi.