Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. WRC'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galler'in 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapması planlanan organizasyon, sağlık endişelerinin yanı sıra seyahat ve kalabalıkların bir araya gelmesi önündeki kısıtlamalar dolayısıyla 2020'de düzenlenmeyecek. Büyük Britanya'da Dünya Ralli Şampiyonası gibi bir çok etkinlik sağlık nedenlerinden dolayı iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi.