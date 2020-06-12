  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

Rallisi iptal edildi

Büyük Britanya Rallisi iptal edildi
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. WRC'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galler'in 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapması planlanan organizasyon, sağlık endişelerinin yanı sıra seyahat ve kalabalıkların bir araya gelmesi önündeki kısıtlamalar dolayısıyla 2020'de düzenlenmeyecek. Büyük Britanya'da Dünya Ralli Şampiyonası gibi bir çok etkinlik sağlık nedenlerinden dolayı iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyük Britanya Rallisi iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA