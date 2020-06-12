  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Fenerbahçe-Kayserispor I Canlı anlatım

- I Canlı anlatım

Koronavirüsten dolayı 'e ara verilmişti. Süper Lig'in 27. haftası bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak. 7. sırada olan ligin son sırasında yer alan ile karşılaşıyor. Haberimizden canlı olarak maçı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe-Kayserispor I Canlı anlatım

12.06.2020, 19:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,20:59

Fenerbahçe-Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinde oynanan son maçların ardından lige ara verilmişti. 87 günlük aranın ardından Süper Lig'de 27. haftanın perdesi bu akşam açılıyor.

İLK 11'LER
Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt.

KAYSERİSPOR

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

İKİ TAKIM İSTANBUL'DA 22. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde bugün 48. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe-Kayserispor I Canlı anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA