Fenerbahçe-Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinde oynanan son maçların ardından lige ara verilmişti. 87 günlük aranın ardından Süper Lig'de 27. haftanın perdesi bu akşam açılıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt.
KAYSERİSPOR
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets
İKİ TAKIM İSTANBUL'DA 22. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde bugün 48. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Fenerbahçe-Kayserispor I Canlı anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.