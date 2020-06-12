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Fenerbahçe-Kayserispor I Canlı anlatım

Koronavirüsten dolayı Süper Lig'e ara verilmişti. Süper Lig'in 27. haftası bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile başlayacak. 7. sırada olan Fenerbahçe ligin son sırasında yer alan Kayserispor ile karşılaşıyor. Haberimizden canlı olarak maçı takip edebilirsiniz.

12.06.2020, 19:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,20:59