Göztepe - Trabzonspor I Canlı anlatım

Koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig geri dönüyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Trabzon Göz Göz'e konuk oldu.
NEFES KESEN MÜCADELE
Şampiyonluk hedefleyen 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8. sıradaki Göztepe'ye konuk oldu.
GÖZTEPE'NİN 11'İ
Göztepe'nin 11'i: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome
TRABZONSPOR'UN 11'İ
Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
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