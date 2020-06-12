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Haberler Spor Göztepe - Trabzonspor I Canlı anlatım

- I Canlı anlatım

nedeniyle ertelenen Süper Lig, 12 Haziran itibariyle kaldığı yerden devam ediyor. evinde 'u ağırlıyor. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe - Trabzonspor I Canlı anlatım

12.06.2020, 19:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,20:59

Koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig geri dönüyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Trabzon Göz Göz'e konuk oldu.

NEFES KESEN MÜCADELE

Şampiyonluk hedefleyen 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8. sıradaki Göztepe'ye konuk oldu.

GÖZTEPE'NİN 11'İ

Göztepe'nin 11'i: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

TRABZONSPOR'UN 11'İ

Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

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