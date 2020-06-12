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Göztepe - Trabzonspor I Canlı anlatım

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, 12 Haziran itibariyle kaldığı yerden devam ediyor. Göztepe evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

12.06.2020, 19:47 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,20:59