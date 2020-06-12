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Haberler Spor İspanya’daki maç 6 ay sonra bitti

’daki maç 6 ay sonra bitti

İspanya’daki maç 6 ay sonra bitti
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Korona virüs salgınından dolayı 8 Mart'tan bu yana futbol oynanmayan İspanya'da ülke tarihinin en uzun sürede tamamlanan maç rekoruyla başladı. İspanya 2. Lig'de 15 Aralık'ta oynanan ve ırkçı olaylardan dolayı yarıda kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı liglerin yeniden başlamasıyla tamamlandı. İlk 45 dakikası 15 Aralık'ta oynanan ve ırkçı tezahüratlar nedeniyle futbolcuların sahaya çıkmayı reddetmesiyle yarım kalan mücadele seyircisiz olarak kaldığı yerden oynandı. Karşılaşmayı, 61. dakikada Luis Advincula'nın attığı golle ev sahibi takım Rayo Vallecano 1-0 kazandı.

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