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’da son karar Ersin

, Antalyaspor maçında 19 yaşındaki file bekçisine görev verecek.

Kartal’da son karar Ersin
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3 aylık aradan sonra siyahbeyazlı takımın Süper Lig'de oynayağı Antalyaspor maçı için kaleci tercihini yaptı. Siyah-beyazlılarda kaleci Karius'un gönderilmesinin ardından kaleye kimin geçeceği merak konusuydu. Yalçın, kalan 8 maçlık süreçte genç kalecilere şans vereceğini söylemişti. Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu henüz A Takım ile maça çıkmadı. 2001 doğumlu, 1.95 boyundaki genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi. Takımın birinci kalecisi Alman Loris Karius, Covid- 19 salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı.

YUVAKURAN YEDEK BEKLEYECEK
Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 22 yaşındaki Utku Yuvakuran ise, geride kalan son 3 sezonda A takım kalesini 5 kez korudu. Bu sezon ise 1 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, ve 2 de Türkiye Kupası maçında oynarken büyük beğeni kazanmıştı.

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