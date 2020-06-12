Korona avantajı

Korona virüs nedeniyle verilen ara normalleşme adımları çerçevesinde sona erdi. Yaklaşık 3 ay aradan sonra Süper Lig 27'nci hafta maçlarıyla adeta yeniden başlayacak. 53 puanla zirvede yer alan Trabzon ve Başakşehir'i 50 puanlı G.Saray ve 49 puanlı Sivas takip ediyor. Bu ekipler şampiyonluk hesapları yaparken, son 3 hafta hariç kalan maçların seyircisiz oynanacağının açıklanması önemli bir etki yaratacak.

BAŞAKŞEHİR'İN İŞİNE GELDİ

Karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması Süper Lig'de en az taraftar ortalaması olan ekiplere pozitif etki edecek. Bu takımların başında Başakşehir geliyor. Bunun yanında, deplasman karnesi kötü olan takımlara da seyircisiz oynamak yarayabilir. Deplasmanda en az puan toplayan ekipler Kayserispor (5), Rizespor (8), Ankaragücü (10) ve Gençlerbirliği (11). Düşme hattında bulunan ve önümüzdeki süreçte çok önemli maçlara çıkacak olan bu ekipler, sürpriz puanlar toplayabilir. Bu durumdan en fazla etkilenecek ekipler ise iç sahada en çok puan toplayanlar. Başta evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor (31) geliyor. Evinde 1 maç fazlasıyla aynı puanı toplayan ile G.Saray ile 30 puan toplayan Trabzonspor da en kritik karşılaşmalarda seyircilerinden yoksun kalacak. Son 3 haftanın seyircili oynanıp oynanmayacağı ise, ilerleyen haftalarda belli olacak.

ERMAN AZAR