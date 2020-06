KSK’den çifte formül

Türkiye Futbol Federasyonu ile 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin yapmış olduğu toplantı sonunda alınan karar neticesinde Karşıyaka'da liglerin akıbetiyle ilgili fikirlerini federasyona yolladı. Yeşil-kırmızılılar, liglerin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesi için federasyona iki formolün yer aldığı önerisini gönderdi. Kaf- Kaf, ilk önerisinde 3. Lig'deki 3 gruptaki ilk 6 takımından 2. Lig'de yeni bir grup oluşturulması. İkinci formülü ise gruplarda 1. sırada bulanan takımların bir üst gruba çıkarılması ve tüm sağlık koşullarının iyileşmesi durumunda 2 ile 5. takımlar arasında Play-Off oynanarak liglerin tamamlanmasını talep etti.

HER SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ

Yaşanan pandemiyi Türk futbolunu tekrardan yapılandırmak için değerlendirilmesi gerektiğini belirten KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Biz kulüp olarak en başından beri kupaların ve şampiyonlukların insan sağlığından daha önemli olmadığını defalarca dile getirdik. 2. Lig'de yeni bir grup açılması ve seyahat koşullarının daha lokal düzenlenmesi fikrindeyiz. Eğer ligler de oynanacaksa sadece Play-Off'un oynanmasını istiyoruz. Ancak Karşıyaka olarak alınacak her türlü karara saygımız var. Her türlü senaryoya hazırız. Ekibimizde hazırlıklarına başladı" dedi.



İDMANLAR BAŞLADI

KOVID-19 testlerinde bir futbolcusunun sonucunun pozitif çıktığı Karşıyaka sıkı tedbirler alarak sahaya indi. Futbolcular odalarda tek kişi kalıyor. Antrenmanlar da birer saat arayla 7'şerli 3 grup ve 4 kaleci ayrı olacak şekilde yapılıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ