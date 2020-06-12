Paixao Altay’da coştu

Altay'ın geçtiğimiz günlerde 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı forvet Marco Paixao kariyerinin en parlak dönemini Türkiye'de yaşıyor. Portekizli golcü, Altay formasıyla adeta coştu. Kariyerinde 10 kulüpte görev yapan 25 yaşındaki santrafor en iyi dönemini siyah-beyazlı kulübün çatısı altında yaşadı. Marco Paixao, Altay formasıyla sahaya çıktığı 63 karşılaşmada rakip fileleri 47 kez havalandırarak kariyer rekorunu kırdı. TFF 1. Lig'in pandemi sonrası başlamasına az bir süre kala Paxiao'nun kalan 6 maçta da takımın yol yükünü çekmesi bekleniyor.

27 MAÇTA 17 GOL ATTI

Portekizli, Norveç liginde forma giydiği Leahia Gdansk'ta 68 maçta, Slask Wroclaw'da ise 66 mücadelede 34'er gol kaydetti. Kıbrıs temsilcisi Ethnikos Achas'ta ise 31 karşılaşmada 15 gol kaydetti. Bir başka Norveç kulübü Hamilton Academical'da 57 maçta 7 gol attı. Paixao kariyerinde sahaya çıktığı 322 maçta 145 gol atma başarısını gösterirken 25 gol pası verdi. Başarılı oyuncu pandemi öncesi ligde oynadığı 27 maçta 17 gol kaydetti.



Paixao geçen sezon Altay formasıyla ligde attığı 29 golle TFF 1. Lig'de en fazla rakip fileleri havalandırarak gol kralı olan yabancı futbolcu olmuştu. Portekizli bu sezonda krallık tacını takmaya çok yakın

GÖRKEM TÜRKYILMAZ