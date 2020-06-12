Potada zirve

ING Basketbol Süper Ligi'nin koronavirüs pandemisiyle erken bitirilmesi üzerine iç transfer görüşmelerine hız veren Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, genel menajer Selim Çınar ve İstanbul'dan İzmir'e gelen antrenör Ufuk Sarıca buluştu. Transfer politikasını masaya yatıran yeşil-kırmızılılar, bütçe netleştikten sonra somut adım atacak. Başkan Büyükkarcı, yeni sezon bütçesini netleştirmek için takımın isim sponsoru Yaşar Holding'le toplantı yapmayı bekliyor.

OYUNCULARDAN İNDİRİM İSTENECEK

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği yeni sezon öncesi kadroyu takımdan ayrılan Crocker ve Triche haricinde korumayı hedefleyen Karşıyaka, sözleşme yenileyeceği oyunculara, ligin oynanmayan 3 aylık kısmından kalan alacaklarında indirim yaparak, yeni kontratlarına yansıtmayı öneriyor. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca da Morgan'ın kendilerine son kararını cumartesi günü bildireceğini, sözleşmesi biten Metecan Birsen'le yaptığı görüşmede ise milli oyuncunun Kaf-Kaf'ta kalmak istediğini söylediğini açıkladı. KSK iç transferde imzaları bütçe netleşince attıracak.



KSK FİLESİNDE SEÇME HEYECANI

Karşıyaka voleybol şubesi seçme yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı voleybol şubesi 2007, 2008 ve 2009 doğumlu kız çocuklarının seçmelere alınacağını açıkladı. Karşıyaka voleybol altyapısına girmek isteyen sporcuların başvurularını, 30 Haziran tarihine kadar iletişim bilgileri, boy, kilo ve sporcu geçmişini resmi web sitesinden açıkladıkları mail adreslerine göndermeleri istenildi. Voleybol şube yönetimi, "Zübeyde hanım kızlarından biri olmak ve Karşıyaka formasıyla A Takıma kadar yükselmek istermisiniz" sloganıyla yola çıktı.



JORDAN MORGAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Pınar Karşıyaka'nın opsiyonlu olan sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatmayı önerdiği pivot Jordan Morgan'ın kendisine talip olan takımlardan Yunan devi Panathinaikos'la anlaştığı iddia edildi. Başarılı basketbolcunun ABD'li menajeri Andy Bountogianis iddiaları yalandı. Bountogianis, sosyal medya aracılığıyla, "Haber doğru değil. Morgan konusunda Panathinaikos'la anlaşmamız söz konusu değil. Pınar Karşıyaka'yla opsiyonlu bir kontratımız var ve kısa bir süre içerisinde bu opsiyonu ne şekilde değerlendireceğimize karar vereceğiz" açıklamasını yaptı. İzmir temsilcisi başarılı bir sezon geçiren Morgan'ı takımda tutmak istediği öğrenildi.