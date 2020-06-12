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Haberler Spor Tribünlerde çok özel görüntüler

Tribünlerde çok özel görüntüler

Tribünlerde çok özel görüntüler
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanacak maç için sarı-lacivertli kulüp özel tribün hazırlığı yaptı. "Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına tribünlerinde yer verecek Fenerbahçe Spor Kulübü, ülkesine ve milletine hizmet eden sağlık çalışanları ile Atatürk'ü aynı tribünde buluşturacak. Fenerbahçe yaşanan olağanüstü süreçte fedakârca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden ülkemizin kıymetli Profesörü Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer vererek onları bir kez daha saygıyla anacak. Kulüp ayrıca, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarların kartonetlerini de tribünlere koyacak.

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