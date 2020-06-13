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Altınordulu kaleci Ali 'nin sakatlık kabusu

Altınordu'da forma giyen kaleci Ali Yanar, ikinci kez sakatlık kabusu yaşıyor. 6 ay futboldan uzak kalan genç file bekçisi, bu kez sağ üst adalesindeki kısmi yırtık nedeniyle bitime 6 hafta kala sezonu kapattı.

Altınordulu kaleci Ali Emre'nin sakatlık kabusu

13.06.2020, 17:19 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,17:27

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, ikinci kez sakatlık kabusu yaşıyor. 2017-18 sezonunda lig kariyerinde ilk kez ilk 11'de Denizlispor'a karşı forma şansı bulan Ali Emre, o karşılaşmada sağ diz çapraz bağlarının yırtılması nedeniyle büyük bir talihsizlik yaşamıştı. O dönem ameliyat olarak 6 ay futboldan uzak kalan genç file bekçisi, bu kez sağ üst adalesindeki kısmi yırtık nedeniyle bitime 6 hafta kala sezonu kapattı.

Bu sezon ikinci kaleci olarak görev bekleyen Ali Emre, eldivenleri kapma umudunu gelecek sezona bıraktı. Altınordu altyapısından yetişen 22 yaşındaki kaleci Ali Emre, geçen sezon devre arasında kiralandığı Niğde Anadolu FK'da 2'nci Lig tecrübesi kazandı. Genç file bekçisi bu sezon 4 kupa maçında kaleyi korudu.

DHA

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